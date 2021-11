Calcio Promozione: Novafeltria, quinta sconfitta consecutiva senza segnare. Sorride il Gatteo (0-2)

Sport

Novafeltria - Gatteo 0-2



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani (40' st Amadei), Mahmutaj (45' pt Sartini), Cappello, Valentini, Niang, Frihat (26' st Bindi), Vivo, Boschetti, Radici (17' st Alpino).

In panchina: Burioni, Foschi, Antonini, Cantori, Cima.

All. Giorgi.

GATTEO: Ricci, Cordatore M., Zanghi, Sardagna, Francisconi, Cordatore S. (22' pt Ndoja), Essaki (28' st Gessi), Biondini (7' st Pollini); Ndiaye, Moubtassim, Tappi (13' st Lecce).

In panchina: Platia, Giunchi, Federico, Muccioli, Violetti.

All. Pessina.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 35' pt Nappi, 45' st Ndiaye.

AMMONITI: Tappi, Boschetti, Sardagna, Cappello, Sartini, Valentini.

NOTE: recupero 5' pt e 5' st, corner 2-3.



SECCHIANO Quinta sconfitta consecutiva, la quinta senza segnare, per il Novafeltria. Sorride il Gatteo che nelle ultime due gare ha conquistato sei punti, il doppio di quelli totalizzati nelle prime dieci giornate: funziona la cura Pessina, che qui a Secchiano lasciò buoni ricordi durante la presidenza Rosati. A indirizzare la gara, anticipo della dodicesima giornata, un errore di Andreani, fin qui uno dei migliori del Novafeltria: al 35' il portiere, fuori area, ha cercato di impostare il gioco, ma il pressing di Ndiaye lo ha portato all'errore. La palla è arrivata poco lontano a Tappi, che dopo aver stoppato ha calciato, infilando la porta sguarnita con un pallonetto. Poco prima un altro errore in disimpegno della difesa aveva innescato una ripartenza ospite: Ndiaye a destra per Biondini, anticipato dalla perfetta uscita bassa di Andreani.



In avvio di ripresa il Novafeltria ha provato a pungere con Sartini e Radici, ma l'occasione migliore è stata per gli ospiti al 72' con Lecce, che a tu per tu con Andreani si è fatto ipnotizzare dal portiere in calcio d'angolo. Al 76' Pollini su punizione colpiva la traversa, mentre il Novafeltria ha avuto la palla del pareggio all'88': Alpino in area ha stoppato con bravura un lancio di Soumahin, ma il tiro ravvicinato di sinistro, non particolarmente forte e troppo centrale, è stato smorzato da Ricci e poi respinto definitivamente sulla linea. Due minuti dopo il raddoppio: Bindi, nel tentativo di passare la palla ad Andreani, si è fatto togliere la sfera da Ndiaye che ha avuto vita facile nel battere il portiere con un tiro di destro.