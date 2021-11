Coriano, opposizione attacca: "programma opere pubbliche è manifesto elettorale"

Attualità

Coriano

| 15:31 - 27 Novembre 2021

I consiglieri di Insieme per Coriano.



“Quello presentato giovedì sera in consiglio comunale è un Documento Unico di Programmazione o un pre-manifesto elettorale con qualche mese di anticipo?”. Insieme per Coriano torna all’attacco dell’amministrazione Spinelli, sollevando nuove perplessità su tempistiche e modalità. “Il Dup è da sempre lo strumento che a inizio mandato individua le strategie di un’amministrazione e di anno in anno viene aggiornato e presentato in consiglio comunale - evidenzia la nota - Abbiamo sempre lamentato il fatto che quello del Comune di Coriano contenesse invece una serie di opere estemporanee, scollegate e fini a se stesse che non lasciavano trasparire alcuna vera strategia complessiva".



Ora invece, lamentano i consiglieri d'opposizione, a fine mandato spunta il Documento Unico di Programmazione "da primi mesi di incarico: un elenco infinito di opere anche faraoniche che pare proprio uno specchietto delle allodole in vista delle urne". Insieme per Coriano evidenzia: "Quello che è più un un manifesto pre elettorale non contiene né progettazioni, né canali di finanziamento. E’ in pratica una sorta di lista dei desideri che il vice sindaco Ugolini ha invitato a leggere attentamente: speriamo che i cittadini lo facciano veramente, così che accanto ai vari interventi sognati vedano bene anche le diciture non finanziato e no progetto. Alla faccia della serietà amministrativa”.