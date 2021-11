Biblioteca Misano amplia gli orari, superando i livelli pre Covid

Attualità

Misano Adriatico

15:22 - 27 Novembre 2021

Biblioteca di Misano Adriatico.



Aumentano gli orari di apertura della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico. Durante i mesi caratterizzati dalla pandemia la Biblioteca ha sempre assicurato un’ampia fascia di apertura, per garantire la fruizione di tutti i servizi, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.



Ora c’è la volontà di estendere la possibilità di usufruire della biblioteca e di confermarla sempre più come piazza del sapere di Misano. “La biblioteca è anche un luogo di studio – commenta Manuela Tonini, Assessora alla Cultura – e di crescita dei rapporti fra le persone che la frequentano. Il Covid ha bruscamente limitato questa opportunità ed ora con l’ampliamento degli orari vogliamo dare un segnale concreto affinché in piena sicurezza si riprenda questa attività. L’aumento delle ore di apertura incontra anche un’altra sfida: far crescere il numero dei lettori e frequentatori di questo spazio culturale”.



Da lunedì 29 novembre le ore settimanali di apertura al pubblico saliranno a 44, superando i livelli pre-pandemia.



Dal lunedì al giovedì la Biblioteca sarà aperta al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30; il venerdì ci sarà orario continuato dalle 9:00 alle 17:00 e, infine, il sabato l’apertura sarà dalle 9:00 alle 13:00.