Calcio Promozione Girone F: i tabellini della dodicesima giornata

Sport

Rimini

| 18:06 - 28 Novembre 2021

Foto dalla pagina Facebook del Sant'Ermete.



Asar - Torconca 0-3



ASAR: Mauri, Sogos, Angelini, Marconi (Bacchini), Fattori, Sisti (Pierri), Guerra, Sparaventi, Alberto (Ciavatta A.), Marchionna (Pari), Savina.

In panchina. Ciavatta M., Abati, Fantini, Zanni.

All. Vanni.

TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi (Bottoni), Cipiccia, Pasini N., Franca, Chiussi (Simoncelli), Mercuri, Pasolini, Casoli, Mani (Ortolani).

In panchina: Pasini E., Guenci, Antonacci, Tombari.

All. Vergoni.



ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 8' pt rig. e 13' st Pasolini, 30' st Simoncelli

AMMONITI: Fattori, Sisti.

ESPULSI: nessuno.



Due Emme - Sant'Ermete 2-3



DUE EMME: Golinucci, Taioli (55' Canali), Mingozzi (55' Santantonio), Mazzoli, Montesi M. (85' Bartoloni), Yabré, Altieri, Giordani, Gregori, Montesi R. (70' Rossi), Giacobbi.

All. Rossi.

SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi, Merendino, Gattei Colonna, Contadini (45' st Baffoni), Righetti, D'Elia, Betti (38' st Deniku), Fuchi (38' st Braschi), Marconi, Noschese (42' st Sartini).

In panchina: Donini, Canducci.

All. Righetti.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 16' pt D'Elia, 44' pt Montesi R., 45' pt Bonifazi, 5' st Betti, 40' st Giacobbi.

AMMONITI: Santantonio, Merendino, Righetti, Betti.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: la partita si sblocca al 15' della prima frazione per merito di D'Elia (S.Ermete), dopo che già al 2' e al 10' si era sfiorato il vantaggio. Gli ospiti hanno il predominio del gioco e provano a raddoppiare in qualche altra occasione, fino al pari della Duemme con gran tiro da fuori di Montesi R. Il tempo di rimettere la palla al centro e all'ultimo minuto gli ospiti tornano in vantaggio con colpo di testa perentorio da calcio d'angolo. La ripresa si apre al 5' con il terzo gol del S.Ermete e la partita si riapre con il gol del 2-3 di Giacobbi. La Dueemme ci crede, prova l'arrembaggio per ricondurre in porto la partita, lo fa in modo troppo confusionario e individualistico riuscendo a costruire qualche pericolo solo da punizioni dal limite.



Spontricciolo - Verucchio 4-1



SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri, Durante, Mohamed Salah (70' Meluzzi), Pivi, Radu (59' Rossi), Fantini (59' Giovanelli), Brisigotti (74' Cugnigni), Capriotti, Tamburini (80' Gjoshi), Fabbri A.

In panchina: Martini, Di Renzo, Tonti.

All. Forchini.

VERUCCHIO: Bianchi, Colonna, Girometti, Guarino, Grossi, Casadei (66' Renzi), Michilli, Bento Da Silva (46' Bascioni), Baschetti (66' Muccioli), Pasini (50' Ribezzi), Bruma (80' Pari).

In panchina: Rezzuti, Osmani, Fabbri P., Sinan.

All. NIcolini.



ARBITRO: Riccardi di Rimini.

RETI: 17'e 41' Fantini, 45' Mohamed Salah, 47' Capriotti, 64' Colonna

AMMONITI: Mohamed Salah.

ESPULSI: nessuno.



Bellaria Igea Marina - Pietracuta 0-3



BELLARIA: Ramenghi, Paganelli, Grossi, Fusi, Zanotti (34' st Gabrielli), Ceccarelli (22' st Alvisi), Bellavista, Chiussi, Marchini, Meluzzi (22' st Bua), Cocco (34' st Pruccoli).

In panchina: Mignani, Venturi, Neri, Facondini, Franciosi.

All. Fusi.

PIETRACUTA: Lasagni, Celli (38' st Galli), Stavola, Tosi (35' st Zannoni), Lessi, Masini, Faeti, Fabbri, Fratti (26' st Salvemini), Tomassini (15' st Evaristi), Louati (20' st Vucaj).

In panchina: Hysa, Bucci, Contadini, Ferraro.

All. Fregnani.



ARBITRO: Rossi di Forlì.

RETI: 6' st e 10' st Tomassini, 12' st Fratti.

AMMONITI: Zanotti, Louati, Tosi,

ESPULSI: nessuno



Misano - Sampierana 0-0



Novafeltria - Gatteo (anticipo del sabato) 0-2



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani (40' st Amadei), Mahmutaj (45' pt Sartini), Cappello, Valentini, Niang, Frihat (26' st Bindi), Vivo, Boschetti, Radici (17' st Alpino).

In panchina: Burioni, Foschi, Antonini, Cantori, Cima.

All. Giorgi.

GATTEO: Ricci, Cordatore M., Zanghi, Sardagna, Francisconi, Cordatore S. (22' pt Ndoja), Essaki (28' st Gessi), Biondini (7' st Pollini); Ndiaye, Moubtassim, Tappi (13' st Lecce).

In panchina: Platia, Giunchi, Federico, Muccioli, Violetti.

All. Pessina.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 35' pt Nappi, 45' st Ndiaye.

AMMONITI: Tappi, Boschetti, Sardagna, Cappello, Sartini, Valentini.

NOTE: recupero 5' pt e 5' st, corner 2-3.



Gambettola - Granata 4-3



CLASSIFICA: Gambettola (una partita in meno), Torconca, Pietracuta 28, Misano 22, Sant'Ermete 19; Bellaria Igea Marina 18, Novafeltria 16, Sampierana 15, Granata, Asar 14; Due Emme 12 (una partita in meno), Gatteo 9, Verucchio 7, Spontricciolo 6