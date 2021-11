Una targa per ricordare il sindaco Cerbara: il bel gesto dei santagatesi

Attualità

| 07:39 - 28 Novembre 2021

Il cartello in ricordo del sindaco Cerbara.

La sua scomparsa, il 2 agosto del 2021, ha provocato un grande dolore nella comunità che lo aveva eletto sindaco, che lo apprezzava come amministratore, come imprenditore agricolo e soprattutto come uomo. Guglielmino Cerbara è deceduto all'età di 59 anni, ma il suo ricordo è ancora forte. I cittadini di Monte Benedetto, frazione di Sant'Agata Feltria che ha dato i natali a "Mino", lo hanno voluto ricordare con una targa, posizionata proprio sotto il cartello che delimita i confini della località. L'iniziativa è partita nella fattispecie da Federico Naldoni ed Emanuel Peruzzi. "L'idea è di tutta la comunità - spiega Federico - qui ci impegniamo per tenere questi posti, i sentieri puliti. Ci è venuta così quest'idea, un gesto simbolico per ricordare un sindaco sempre disponibile, generoso, pronto a intervenire per aiutare la sua comunità".



Federico aveva un pezzo di tabella in legno lavorato e ha deciso di affidarlo a Sarah Selva, una bravissima artista di San Marino specializzata nel recupero e nella realizzazione di mobili e opere d'arte in legno, che ha inciso la scritta a mano. "Una persona generosa legata alla terra e alla natura", si legge, parole che descrivono alla perfezione Cerbara, fortemente legato alla sua amata terra, l'Alta Valmarecchia. "Davanti alla bellezza e alla forza della natura dovremmo fermarci un attimo e riflettere sulle nostre azioni,dovremmo prenderci cura di quello che ci è stato offerto gratuitamente e tutelarlo, infondo in questo mondo siamo tutti di passaggio", è la splendida riflessione che accompagna l'omaggio a "Mino" e che facciamo nostra, in un momento in cui non è affatto scontato celebrare la bellezza.



ric. gia.