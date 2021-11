Esce dal parcheggio e si scontra con una moto: grave il centauro

Cronaca

Cattolica

| 13:17 - 27 Novembre 2021

I soccorsi al centauro ferito (foto Ballante).



Un centauro, le cui generalità non sono ancora note, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente avvenuto questa mattina (sabato 27 novembre), intorno alle 11.30, in via Torconca, tra Cattolica e San Giovanni in Marignano. L'uomo, un cinquantenne di corporatura robusta, in sella alla sua moto Aprilia 600, stava percorrendo la strada in direzione monte-mare, quando è avvenuto l'impatto con un'automobile che usciva dal parcheggio del supermercato Coop. Nella caduta ha battuto la testa a terra: il personale del 118, vista la gravità della situazione, ha chiesto il supporto dell'eliambulzanza, atterrata al parco Le Navi di Cattolica. Qui il ferito è stato portato con l'ambulanza, prima di salire a bordo dell'elicottero per il ricovero a Cesena. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia municipale.



Foto Ballante