Coriano, undici pioppi cipressini piantati per la giornata nazionale degli alberi

Attualità

Coriano

| 13:02 - 27 Novembre 2021



Undici pioppi cipressini sono stati piantati questa mattina (sabato 27 novembre) nello spazio dei giardini Ivo Casadei a Coriano per celebrare la Giornata Nazionale degli alberi. E' stata l'assessore all'Ambiente Anna Pazzaglia a celebrare l'evento insieme agli assessori Roberto Bianchi e Beatrice Boschetti e al presidente del Consiglio comunale Primiano Rosa. Accanto a loro le Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Rimini e gli agenti della Polizia locale di Coriano. Una cerimonia breve, trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Coriano, accompagnata dalla piantumazione dell'ultimo pioppo nella zona accanto al marciapiedi che costeggia la strada.



"Gli alberi – ha detto l'assessore Anna Pazzaglia – non sono importanti solo per l'ambiente, ma arricchiscono il decoro urbano. Pioppi cipressini e una siepe servono anche per abbellire e delimitare il giardino oltre che separarlo e proteggerlo dal traffico stradale. Abbiamo scelto di onorare ancora una volta questo importante appuntamento con una cerimonia pubblica e ringrazio tutti i presenti che hanno dimostrato attenzione e rispetto del verde pubblico".