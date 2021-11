Interventi sulla Marecchiese, consiglio comunale Santarcangelo pronto al via libera

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:56 - 27 Novembre 2021

Strada Marecchiese.



È convocato per martedì 29 novembre alle ore 19,45 il Consiglio comunale di Santarcangelo, in modalità video conferenza/compresenza per i consiglieri comunali e in modalità video conferenza per il pubblico (in diretta streaming sul sito https://santarcangelo.civicam.it/).



Dopo i preliminari di seduta, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli presenterà l’assestamento generale di bilancio 2021-2023, con la salvaguardia degli equilibri e le conseguenti variazioni. L’assessore Zangoli presenterà inoltre l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 in merito all’elenco degli immobili da alienare per l’anno 2021, al Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023, al cronoprogramma dei pagamenti 2021-2023 e al programma 2021-2022 per l’acquisto di beni e servizi. A seguire l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti, illustrerà la variante specifica al Piano Operativo Comunale POC 1, in riferimento alla scheda d’ambito riguardante le ex-Corderie.



La seduta proseguirà con l’approvazione dello schema di accordo per regolamentare modalità e obblighi reciproci per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento della S.S. 258 “Marecchiese”. Sarà chiamata a relazionare sull’argomento il vicesindaco Pamela Fussi, mentre il sindaco Alice Parma introdurrà l’approvazione dello schema di accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Santarcangelo e la Società Anthea S.r.l., per la gestione afferente l’attività di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, dei servizi e delle attività accessorie e complementari.



A concludere i lavori dell’assemblea, la mozione per la riqualificazione di piazza Ganganelli, della facciata del Municipio e del Monumento ai Caduti, presentata dal consigliere Borghini (Un Bene in Comune).