Morciano: accordo strategico per il futuro dell’istituto superiore 'Gobetti - De Gasperi'

Attualità

Morciano

| 12:14 - 27 Novembre 2021

Il sindaco Giorgio Ciotti, il presidente della Provincia Riziero Santi e la dirigente scolastica Simona Flammini.

È stato sottoscritto nella mattinata di sabato, 27 novembre, l'accordo strategico tra il Comune di Morciano di Romagna, la Provincia di Rimini e l'istituto superiore 'Gobetti – De Gasperi'. Erano presenti il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti, il presidente della Provincia Riziero Santi e la dirigente scolastica Simona Flammini. Un patto frutto di un confronto tra le parti iniziato diverse settimane e che che consentirà alla scuola superiore morcianese, presidio dell'istruzione superiore dell'intera Valconca, di poter contare sulla collaborazione degli enti locali di riferimento. Gli obiettivi dichiarati sono lo sviluppo dell'istituzione scolastica in termini di riqualificazione delle strutture edilizie esistenti ma anche dei laboratori e dei servizi sportivi. L'accordo si pone l'obiettivo di rafforzare la presenza di quella istituzione scolastica nell'ambito del territorio di Rimini sud in un momento di forte crescita degli iscritti anche a seguito dei nuovi corsi che nell'ultimo triennio il Gobetti di Morciano ha attivato. Quali i licei linguistico e pedagogico e, da ultimo, il corso professionale di servizi commerciali-web community. Quest'ultimo in particolar modo rappresenta una novità assoluta che entrerà definitivamente in funzione a partire dall'anno scolastico 2022-2023. La nuova opzione introdurrà infatti un percorso di studio più adatto e rispondente alle esigenze del territorio. Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali – web community”, una volta concluso il suo percorso di studi, potrà infatti contare su tutta una serie di competenze e skill che vanno dal campo del marketing a quello dell'informatica 2.0: peculiarità oggi giorno particolarmente richieste dalle aziende. Ad esempio: gestire la comunicazione aziendale sui social network, creare la presenza in rete del marchio aziendale, curare il rapporto e il dialogo con il pubblico di riferimento sui social. collaborare alla realizzazione di campagne di web marketing e alla elaborazione di programmi di marketing interattivi, utilizzare le tecnologie informatiche di più ampia diffusione, anche per implementare il sistema informativo aziendale.