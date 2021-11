Calcio RSM, per il San Giovanni c'è il fanalino di coda Cosmos

Sport

Repubblica San Marino

| 11:54 - 27 Novembre 2021

Il tecnico del San Giovanni Marco Tognacci.

Dopo il pirotecnico pareggio in rimonta con il Tre Penne primo della classe, il calendario propone al San Giovanni un curioso testacoda: domani alle 15 a Domagnano i ragazzi di mister Marco Tognacci affronteranno infatti il Cosmos che divide l’ultimo posto con il Cailungo, ma il tecnico non si fida e invita i rossoneri alla concentrazione massima per riagganciare il gruppone di metà classifica.

Mister, torniamo indietro di qualche giorno al gran 3-3 con il Tre Penne: quel pareggio in rimonta quanto carburante può dare al serbatoio della convinzione?

“Domenica i ragazzi sono stati veramente bravissimi a non mollare dopo essersi trovati due volte in doppio svantaggio contro una squadra super e a costruirsi poi addirittura l’occasione di portare a casa i tre punti. E’ stato un evidente passo avanti rispetto all’altra bella prestazione con il Tre Fiori in cui invece vincevamo 2-1 all’83’ e abbiamo perso 3-2. Quella lezione evidentemente è servita ed è arrivata un’ottima risposta che è anche una bella iniezione di morale”.

Con il Cosmos c’è la possibilità di tornare al successo pieno e avvicinare la metà classifica che è l’obiettivo stagionale.

“Quello che abbiamo fatto col Tre Penne conta poco se poi domani non faremo risultato. Incontriamo una squadra che ha dei problemi evidenti e ancora deve trovare la via del gol, ma che in Coppa ha messo in difficoltà il Tre Penne: c’è quindi da stare assolutamente sul pezzo. Se ci rilassiamo un attimo si rischia la figuraccia e sono queste le partite più insidiose, perché con le big la massima concentrazione è naturale”.

Come sta la squadra? A parte Mirigliano e Lisi, che ne avranno purtroppo ancora a lungo il resto della rosa è a disposizione?

“In settimana qualche ragazzo ha avuto dei problemini fisici e dovrà stringere i denti per giocare con qualche acciacco. Sono tutti convocati a parte i due infortunati, Giulio Strologo che è squalificato e Berardi, ma visto quanto conteranno i tre punti gli altri non vogliono assolutamente mancare e ci tengono a essere parte di una gara fondamentale che farà da cuscinetto alle sfide con La Fiorita, Murata e Folgore che ci porteranno alla sosta natalizia. Domani non si può assolutamente sbagliare”.