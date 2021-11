Nasce il nuovo Museo del Territorio di Riccione, mercoledì 1 dicembre Cerimonia posa della prima pietra

Attualità

Riccione

| 11:40 - 27 Novembre 2021

Museo del Territorio a Riccione.

Nell’arco dei prossimi giorni prenderà il via l’inizio di una riqualificazione architettonica che cambierà profondamente la città, potenziandone l’offerta culturale: la nascita del nuovo Museo del Territorio ricavato dall’ex fornace Piva. A seguito della partecipazione al bando regionale con finanziamenti europei per progetti di riqualificazione dei beni ambientali e culturali del territorio regionale, Asse 5 Por Fesr 2014-2020, si è conclusa la complessa e articolata fase progettuale, prologo all’immediato cantieramento e avvio dei lavori. La progettazione del Museo coordinata dal settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione, porta la firma della società di progettazione integrata POLITECNICA Building for Humans di Modena.

Ad eseguire i lavori sarà la società Edile Costruzioni S.R.L. di Rimini individuata dopo apposita indagine di mercato e appalto dei lavori affidato al Consorzio Integra, società Cooperativa di Bologna e alla Cicai, società cooperativa consortile per azioni di Rimini.

La cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Museo del Territorio presso la ex fornace, via Einaudi – Parco degli Olivetani, si svolgerà Mercoledì 1 dicembre 2021 – ore 11.30. Interverranno Mauro Felicori, Assessore regionale Cultura, Renata Tosi, Sindaco Riccione, Arch. Alessandro Uras, Politecnica- Building for Umans.