'La mia banda suona per l'ambiente': gli studenti della media Franchini di Santarcangelo per un mondo più green

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:27 - 27 Novembre 2021

Noi siamo uno alla scuola Franchini.

"Noi siamo uno" significa rispettare l'ambiente, la comunità, l'alterità. I 125 studenti dagli 11 ai 13 anni della scuola media Franchini di Santarcangelo sono arrivati al giro di boa del progetto di educazione alla sostenibilità "Noi siamo uno" e sono pronti a sfilare in paese per chiedere un mondo più green e presentare pubblicamente i frutti di ciò che hanno imparato.

I ragazzi delle classi 3 L e 3 F, guidati dalle docenti Valentina Mase, Giorgia Castellaccio e Maria Teresa Ricci, hanno scritto e illustrato una serie di opuscoli per denunciare l'emergenza climatica e raccontare come ognuno possa fare la propria parte, raccogliendo la sfida della sostenibilità.

I ragazzi delle classi I E, II C, II I sotto la guida delle insegnanti Dea Gualdi e Susanna Favini, hanno invece partecipato al laboratorio di riciclo e riuso condotto da Rita Bellentani. Ed ecco che barattoli di latta di conserve alimentari o di olio, sono diventati tamburi; camere d'aria delle biciclette sono state trasformate in tracolle decorate; mascherine e bastoncini sono divenuti strumenti di percussione. Con i docenti di musica Noemi Berardi e Filippo Tassani gli studenti hanno composto una "Canzone d'amore per l'ambiente". Hanno realizzato anche una t-shirt con lo slogan "WAO - We are one" e ora sono pronti a sfilare in corteo musicale per le vie di Santarcangelo, dove giovedì 16 dicembre incontreranno la sindaca Alice Parma e la Giunta comunale per dialogare sugli aspetti ambientali e sociali attraverso i quali rendere più verdi e più inclusivi il territorio e la scuola.

Disegni, poesie, opuscoli, tamburi, bracciali, maracas approderanno quindi nelle sedi di Unoenery Santarcangelo, Città Viva e Conad Viserba, per continuare da lì la diffusione del messaggio dei ragazzi alla comunità: noi siamo uno con la natura e con tutti gli esseri viventi.

Il progetto di educazione alla sostenibilità “Noi siamo uno” è promosso da Unoenergy, Fondazione Francolini, Associazione economica Città Viva, insieme ad un vasto partenariato nazionale e locale che annovera Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, Ecomondo, Conad La Fonte, Fondazione Enaip, Cescot e con il patrocinio del Comune di Santarcangelo.