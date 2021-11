A Coriano la seconda e ultima domenica dedicata alla fiera dell’oliva

Eventi

| 11:22 - 27 Novembre 2021

Fiera dell'Oliva a Coriano.

Seconda e ultima domenica della Fiera dell’Oliva, domani 28 novembre a Coriano. Torneranno, pertanto, ad animare il centro storico le bancarelle dei tanti partecipanti come già successo in occasione dell’inaugurazione di domenica scorsa. Riaprirà i battenti anche la Casa dell’Olio all’interno della quale, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid e con ingresso consentito solo a chi è in possesso di Green Pass o di tampone effettuato entro le 48 ore precedenti, sarà possibile degustare assaggi e piatti sempre a base di olio extravergine di oliva. Molte le iniziative collaterali che copriranno tutta la giornata. La manifestazione, organizzata dalla locale Pro Loco, è giunta alla 34esima edizione. La cittadinanza è invitata a partecipare fin dal mattino. Il centro storico, proprio per la presenza di bancarelle e produttori, verrà chiuso al traffico.