Riccione: ‘Ti taglio la gola e ti do fuoco’, arrestato figlio violento

Cronaca

Riccione

| 10:43 - 27 Novembre 2021

In manette figlio violento.

E’ finito in manette un 47enne riccionese, pregiudicato, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti a seguito della denuncia sporta dal padre dell’uomo, il 47enne era da poco tornato a vivere nella casa accanto alla sua, dopo un periodo trascorso in comunità a causa dell’arresto per lo stesso reato. Dal suo ritorno, dopo i primi giorni di calma apparente, l’uomo sempre per futili motivi ha ricominciato ad assumere atteggiamenti vessatori nei confronti del padre, offendendolo e umiliandolo di continuo, arrivando a minacciarlo di morte: “ti taglio la gola e ti do fuoco”, avrebbe detto nel corso di uno dei tanti momenti in cui, in preda alla follia, dopo spintoni e schiaffi, era arrivato a cospargere di alcool alcuni mobili in casa e si era detto pronto a dargli fuoco. Poi le sassaiole contro le finestre dell’abitazione del padre e in fine il danneggiamento di alcune strutture dello stabilimento balneare di famiglia. Tutto scaturito da un odio inspiegabile e che ha portato l’anziano padre a presentarsi dai carabinieri e a raccontare quanto la situazione si stava facendo pericolosa.

Così i carabinieri hanno relazionato il tutto al Pubblico Ministero e in tempi celeri è arrivato il provvedimento che ha condotto nuovamente in carcere il figlio violento.