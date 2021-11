Viserba: auto si scontrano e investono due ragazze, grave 18enne

Cronaca

Rimini

| 07:38 - 27 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Due automobili si sono scontrate tra loro e nell'impatto hanno travolto una ragazza 18enne, insieme a un'amica 14enne in bici. L'incidente si è verificato in viale Verenin a Viserba, venerdi 26 novembre, intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 a bordo di un'automedica e due ambulanze. I rilievi invece sono stati affidati agli agenti della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'impatto. Al momento infatti questa risulta poco chiara. Oltre alle ambulanze, anche l’elisoccorso di Bologna. I medici e infermieri, una volta sul posto hanno constatato che la situazione fosse più grave del previsto. La 18enne è stata intubata e trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Ferita anche la 14enne che, a sua volta, è stata portata in ospedale con lesioni di lieve entità.