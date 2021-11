Basket C Silver, Angels: due casi di positività nel team. Rinviata la sfida col BSL San Lazzaro.

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:41 - 26 Novembre 2021

La squadra degli Angels (Foto Aldo Sgroi).

Torna a farsi sentire purtroppo il Covid anche in casa Angels. Nella giornata di venerdì due tamponi molecolari hanno confermato due casi di positività all’interno del team della prima squadra. Entrambi i ragazzi sono in isolamento ma stanno comunque bene. Il team squadra, come da protocollo delle Autorità Sanitarie , osserverà il periodo di quarantena fiduciaria previsto con conseguente tampone molecolare a fine quarantena. Con questo provvedimento è rimandata a data da destinarsi la partita in programma sabato contro la BSL San Lazzaro.