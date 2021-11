Calcio RSM, sulla strada de La Fiorita c'è ancora il Faetano

Sport

Repubblica San Marino

| 17:23 - 26 Novembre 2021

Oscar Lasagni.

Terza sfida in soli sette giorni per i gialloblù che sabato, a Fiorentino, troveranno sul loro cammino il Faetano, dopo il confronto che ha visto le due formazioni opposte in Coppa Titano mercoledì sera. La vittoria per 3-0 degli uomini di Lasagni lascia guardare con ottimismo alla sfida di ritorno, in programma l’8 dicembre, che metterà in palio l’accesso alla semifinale.

“Siamo molto contenti della gara d’andata – commenta il tecnico Oscar Lasagni -. Abbiamo affrontato una squadra in salute, che gioca bene, che ha giocatori interessanti e ben allenati. È stata una partita impegnativa, ma credo che il risultato sia indiscutibile. Sono contento in particolare per il rientro di tutti i giocatori. Abbiamo posto una buona base per il passaggio del turno, ma bisogna stare sempre attenti perché l’insidia è dietro l’angolo”.

Prima, però, si torna a parlare di campionato.

“Domani affronteremo nuovamente il Faetano – prosegue il tecnico – e ora sappiamo anche come giocano. Cercherò di fare un po’ di rotazione perché affrontare tre partite in sette giorni, per di più con diversi giocatori reduci da infortunio, è sempre pesante. L’unico in dubbio rimane Zulli, che ha qualche problema fisico, per il resto la squadra è al completo. Speriamo di esserci lasciati gli infortuni alle spalle”