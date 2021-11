Gare gas, accolto ricorso del comune di Rimini: il bando riprende il suo corso

Attualità

Rimini

| 16:45 - 26 Novembre 2021



Accolta dal Consiglio di Stato, dietro ricorso del Comune di Rimini, "l'istanza di sospensione e revisione della decisione contraria resa in primo grado dal Tar dell'Emilia-Romagna, che aveva annullato, su richiesta presentata da un gestore, un capo degli atti della gara per la concessione della rete gas per l'ambito di Rimini". Lo rende noto Crg, il Consorzio concessioni Reti Gas secondo cui, "da oggi la procedura di gara riprende il suo corso regolare". A giudizio del Consorzio concessioni Reti Gas, che sta supportando l'amministrazione comunale di Rimini nelle operazioni di gara, "la decisione del Consiglio di Stato rafforza la posizione del Governo, dando seguito a quanto contenuto nel recente Decreto Concorrenza per consentire ai Comuni la piena valorizzazione delle proprie reti di distribuzione e - conclude - per costringere i concessionari a fornire tempestivamente le informazioni necessarie allo svolgimento delle procedure di gara".