Guida al Super Green Pass: ecco cosa cambia tra zone colorate, lavoro e svago

Attualità

Rimini

| 15:51 - 26 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Dal 6 dicembre in Italia entrerà in vigore il Green Pass rafforzato, o Super Green Pass, riservato solo a coloro che sono guariti o vaccinati. In altre parole, a chi si sottoporrà ad un tampone – rapido o molecolare – con esito negativo, verrà rilasciato un certificato “semplice” che non consentirà tutte le attività che verranno invece concesse ai possessori di Green Pass rafforzato.



L’obiettivo è quello di evitare nuove chiusure. Nel decreto infatti non si prevedono sospensioni per bar, ristoranti, saloni di acconciatura ed estetica, negozi e tutte le altre attività rimaste chiuse durante i precedenti lockdown, neppure in zona gialla ed arancione.



Durata: la durata del green pass viene ridotta da 12 a 9 mesi, al termine dei quali viene richiesta la terza dose (che può essere somministrata dopo 5 mesi dall’inoculazione della seconda; per i guariti, ai quali è stata somministrata una sola dose, si tratterà ovviamente della seconda) e che protrarrà la validità del green pass di altri nove mesi.



Lavoro: dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale viene esteso a nuove categorie di lavoratori, oltre a quelli del settore sanitario (comprendendo ora anche il personale amministrativo). In particolare, l’obbligo viene esteso al personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico. L’obbligo viene introdotto anche per il personale scolastico (docenti e personale amministrativo), di tutto il percorso obbligatorio, dei servizi scolastici, comprese le scuole non paritarie, ma non le scuole di lingue ed altre attività formative “private”.



Dall’obbligo sono esclusi i contratti esterni.



Nulla cambia nel lavoro privato: in questo caso viene confermata la validità del green pass anche in seguito a tampone rapido (durata 48 ore) o molecolare (72 ore).



Attività aperte al pubblico: dal 6 dicembre 2021 sino al 15 gennaio 2022 solo i possessori di green pass rafforzato potranno accedere a cinema, teatri, eventi sportivi, feste (anche private) e discoteche, bar e ristoranti al chiuso (all’aperto e per il consumo al banco l’accesso rimane libero), cerimonie pubbliche e musei. Il certificato verde “semplice”, cioè quello rilasciato anche in seguito a tampone, diventerà obbligatorio per entrare nei ristoranti degli alberghi anche in qualità di ospiti (attualmente l’accesso era libero) e per accedere negli spogliatoi di palestre ed altre strutture sportive. Nei saloni di bellezza, invece, non è necessario alcun controllo nei confronti dei clienti.



Confermato il possesso del green pass semplice per accedere al trasporto pubblico locale e regionale.



Zona gialla: l’unico vincolo rimane l’obbligo della mascherina anche all’aperto. In queste aree i possessori di green pass semplice potranno continuare ad esercitare tutte le attività consentite in zona bianca. Quindi, non dovrebbero cambiare le capienze degli impianti (ad esempio, cinema e teatri al 100%). Per ciò che riguarda gli spostamenti extra lavorativi e non di necessità, questi saranno consentiti ai soli possessori di certificato rafforzato.



Zona arancione: non scatteranno le chiusure previste. Ciò significa che per i soli possessori di Green Pass rafforzato continueranno a rimanere aperti bar, ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre.



Zona rossa: in questo caso, le limitazioni previste riguardano tutti, a prescindere dal possesso di qualsiasi tipo di green pass.



Controlli: è previsto un potenziamento dei controlli da parte delle autorità. Ogni prefettura dovrà preparare un piano provinciale di verifiche e comunicarne settimanalmente l’andamento al Ministero dell’Interno.