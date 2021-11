Quasi 8 milioni dal governo per sistemare strade ed edifici, ecco i comuni riminesi beneficiari

Attualità

Rimini

| 15:38 - 26 Novembre 2021





E' di 7,8 milioni di euro, per 19 progetti, il contributo erogato per la provincia di Rimini dal Ministero dell'interno, per interventi di tutela dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche. I progetti saranno soggetti a scrupolosi controlli, annuncia il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.



“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è una straordinaria occasione per promuovere lo sviluppo del nostro territorio e farlo ripartire. Arriveranno risorse in grado di portare investimenti fondamentali per la nostra competitività, dobbiamo raccogliere questa opportunità, recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica e voltare pagina rispetto al passato”, commenta Croatti.



I CONTRIBUTI

2.500.000,00 €



Coriano (5 opere)

80.000,00 €

100.000,00 €

240.000,00 €

250.000,00 €

290.000,00 €



Misano Adriatico (2 opere)

300.000,00 €

400.000,00 €



Montegridolfo

220.000,00 €



Morciano di Romagna (2 opere)

250.000,00 €

190.808,00 €



Riccione

594.000,00 €



San Giovanni in Marignano

180.000,00 €



Santarcangelo di Romagna (2 opere)

1.000.000,00 €

170.000,00 €



Verucchio (4 opere)

230.000,00 €

250.000,00 €

200.000,00 €

370.000,00 €