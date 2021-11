Attualità

Repubblica San Marino

| 15:25 - 26 Novembre 2021

Ospedale di Stato di San Marino.

Dal 21 al 25 novembre a San Marino si sono registrati 136 nuovi casi, media 27 al giorno, su 1605 tamponi, per un tasso di positività pari a 8,47%. I casi attivi salgono da 178 a 260 (+82), mentre sono due le persone ricoverate in ospedale, una in terapia intensiva. Sul fronte della campagna vaccinale, sono 2243 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo, 25.216 quelle che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione: l'83,40% della popolazione