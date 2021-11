Fondi del Pnnr, Emma Petitti chiede coinvolgimento delle regioni e dei comuni

Attualità

Rimini

| 14:33 - 26 Novembre 2021

Emma Petitti.

La presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti ha partecipato al congresso nazionale Unitel (Unione tecnici degli enti locali), in corso a Rimini, in rappresentanza della Regione e del presidente Stefano Bonaccini.



L'appuntamento, dal titolo "Il Pnrr dei tecnici degli enti locali", è stato occasione per fare il punto sulle opportunità e le sfide derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Il Piano - ha ricordato la presidente Petitti nel suo intervento - prevede investimenti per oltre 220 miliardi per riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, innovare le infrastrutture, rafforzare la ricerca e accompagnare il Paese in un percorso di transizione digitale, ecologica e ambientale riducendo i divari territoriali, culturali, generazionali e di genere. Questo contesto richiede il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, dato che una rilevante quantità di risorse, più di 80 miliardi, avrà una ricaduta diretta sul territorio".



Una premessa per sottolineare che "gli enti locali possono rappresentare una fondamentale antenna per raccogliere le esigenze dei territori" e che "l'accesso ai finanziamenti per cittadini, imprese e associazioni potrà avvenire tramite bandi promossi proprio dagli enti locali e dalle Regioni". La presidente ha concluso: "Le opportunità e le sfide messe in campo dal Pnrr sono davvero ambiziose e posso assicurare la vicinanza istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, che ha fra le proprie funzioni quelle di promozione e ripartizione delle opportunità offerte per favorire crescita e sviluppo".