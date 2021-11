San Martino dei Mulini, lavori anche di notte al semaforo tra Marecchiese e via Trasversale Marecchia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 26 Novembre 2021

L'incrocio tra la Marecchiese e la via Trasversale Marecchia (foto da Google Street View).



Come comunicato dall'amministrazione comunale di Santarcangelo, inizieranno lunedì 29 novembre i lavori di rifacimento dell’impianto semaforico all’incrocio fra via Trasversale Marecchia e via Marecchiese. L’intervento, necessario per adeguare e ammodernare il semaforo, comporterà alcune alle modifiche alla viabilità, mentre le lavorazioni con maggiore impatto sul traffico saranno eseguite in orari notturni. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno



La riqualificazione del semaforo all’incrocio fra le due strade provinciali rientra nell’ambito di un più ampio progetto di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, che interessa anche la ciclabile lungo la strada provinciale Santarcangiolese per il collegamento fra il capoluogo e la frazione di San Michele..