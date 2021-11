Diabete, il teatro Galli di Rimini ospita giornata di controlli gratuiti

Attualità

Rimini

| 13:37 - 26 Novembre 2021



Al Teatro Galli di Rimini domani (sabato 27 novembre) screening gratuito della glicemia, con la diabetologia dell'ospedale Infermi e i volontari di Diabate Romagna.



Ogni anno in tutto il mondo il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, e quest’anno in particolare le celebrazioni sono legate ai 100 di scoperta dell’insulina. Non è solo una ricorrenza da calendario e un modo per ricordare che questa pandemia colpisce al mondo 425 milioni, di cui 5 milioni in Italia. Per l’associazione Diabete Romagna è da sempre un’occasione per ricordare il valore della prevenzione e per permettere a chi le vuole bene, i suoi sostenitori, i suoi volontari e i suoi donatori, di dimostrare che solo insieme si può costruire un mondo libero dagli ostacoli che il diabete impone.



Ecco perché sabato 27 novembre fin dal mattino verranno effettuati gli screening di prevenzione, con il controllo della glicemia, in uno dei luoghi simbolo della città di Rimini, il Teatro Galli. I controlli verranno effettuati dall’equipe del reparto di diabetologia dell’Ospedale Infermi di Rimini. Grazie all’azione di prevenzione infatti è possibile affrontare il diabete in maniera più consapevole e tempestiva. I volontari dell’associazione offriranno materiale informativo e per chi vorrà sarà possibile dare un contributo ai progetti dell’associazione.