Rimini, apre la sede del Fulgor del grande museo dedicato a Fellini

| 13:27 - 26 Novembre 2021



Il Fellini Museum di Rimini aprirà la sede del Palazzo del Fulgor domenica 12 dicembre 2021 alle ore 18 con visite guidate gratuite fino alle ore 23.00, per poi proseguire lunedì 13 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (prenotazione obbligatoria su www.fellinimuseum.it).



L’apertura sarà preceduta e accompagnata da uno spettacolo di videomapping in piazza Malatesta a partire dalle ore 17.30.



Con l’inaugurazione del riallestimento dell'area museale nell’edificio settecentesco dove a piano terra ha sede il leggendario cinema Fulgor, trova così compimento il progetto del Polo museale diffuso di nuovissima concezione, dedicato al genio di Federico Fellini, dopo l’apertura lo scorso 19 agosto delle sale di Castel Sismondo e la definitiva configurazione di Piazza Malatesta con la conclusione anche del “bosco dei nomi” che sarà aperto il 12 dicembre.



Il Fellini Museum si dipana lungo tre punti cardine del centro storico di Rimini, mettendo in connessione diverse realtà in un’unica vocazione di trasmissione del sapere e della scintilla creativa che fu del grande regista italiano. I tre assi interessati sono: Castel Sismondo, la rocca malatestiana del Quattrocento al cui progetto contribuì Filippo Brunelleschi; il Palazzo del Fulgor, un edificio di origine settecentesca, dove a piano terra ha sede il Fulgor, il leggendario cinema immortalato in Amarcord e ora riallestito con le scenografie progettate dal tre volte Premio Oscar Dante Ferretti. Infine, a unire i due edifici, Piazza Malatesta, una grande area urbana, con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche, un immenso velo d’acqua a rievocare l’antico fossato del castello e una grande panca circolare che, come nel finale di 8½, vuole essere un inno alla vita, alla solidarietà, alla voglia di stare assieme.