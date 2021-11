Basket B, RBR: Moreno Maresi rassegna le dimissioni da vicepresidente

Sport

Rimini

| 13:03 - 26 Novembre 2021



Riviera Banca Basket Rimini comunica che Moreno Maresi (nuovo assessore allo sport) ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Vicepresidente della Società. Ci sarebbe da scrivere molto di più di un semplice comunicato per raccontare quello che Moreno ha dato a RBR, ma ci limiteremo ad un caloroso saluto con la consapevolezza che oggi "prestiamo" una grande persona alla comunità sportiva di tutta Rimini e di questo ne siamo orgogliosi perchè siamo certi che il valore, umano e professionale, di Moreno possa portare un grande contributo anche in tutto il mondo sportivo riminese.





Era un passaggio obbligato e deciso subito all'indomani della nomina di Moreno Maresi quale Assessore allo Sport per il Comune di Rimini ed oggi con questo comunicato lo rendiamo ufficiale. Moreno continuerà a seguire "i suoi ragazzi" dal suo posto fisso in parterre con la moglie Emanuela, e quando possibile seguirà la squadra in trasferta come capitato anche nell'ultima partita ad Imola...perchè Moreno è stato da sempre molto di più di un Vicepresidente, ma un vero e proprio innamorato del Basket Rimini.

Tutta la Società, lo staff tecnico, i giocatori ed il mondo RBR augurano a Moreno un grande in bocca al lupo per questa sua nuova avventura come Assessore dove siamo certi metterà l'amore per la città di Rimini davanti a tutto ed a tutti.