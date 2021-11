Chiara Ferragni e Fedez: in attesa di The Ferragnez si scambiano battute e dichiarazioni sconcertanti

Attualità

Nazionale

| 07:15 - 27 Novembre 2021

Chiara Ferragni e Fedez, foto profilo fb Pagina dei fan.

La coppia più chiacchierata del momento e più amata dei fan è di certo quella di Chiara Ferragni e Fedez. Insieme, il rapper-cantante e produttore Fedez e l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni hanno creato un vero e proprio impero sia economico sia di fan che li seguono giornalmente grazie ai loro profili social.



Ogni giorno, proprio grazie ai social network sono in grado di coinvolgere milioni di persone nella loro vita privata, dalla relazione di coppia ai bellissimi figli che hanno avuto insieme.



Chiara Ferragni e Fedez, come riportato da LettoQuotidiano proprio negli ultimi giorni sono stati protagonisti di uno “scontro” in diretta su Twich. Entrambi, hanno discusso senza filtri e senza specifici tabù. Tant’è che una dichiarazione che è diventata in poco tempo virale ha lasciato tutti senza parole.





Mentre erano su Twitch, infatti, Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni: il sesso più bello che hai mai visto in vita tua? La risposta dell’influencer non si è fatta attendere, chiedendo al marito: “da sola?”. La faccia di Fedez in quel momento è stata ripresa ed è diventata virale la sua espressione, d’altronde come ogni cosa che fanno o dicono quando sono sui social oppure in televisione.



Chiara Ferragni e Fedez: la coppia più amata del momento perché davvero affiatata?



Secondo i fan, la coppia Chiara Ferragni-Fedez è tra le loro preferite e tra le più chiacchierate perché nonostante battibecchi e dissapori che ci sono in qualunque storia d’amore anche la più perfetta, loro sono naturali e spontanei.



La loro spontaneità è ciò che spinge il pubblico ad essere ammaliato da ciò che succede nella loro vita privata. Ed è per questo che i fan non possono che seguirli praticamente su ogni social network e canale, come appunto quello di Twitch dove il rapper spesso realizza una live streaming online.



Sull’onda dell’interesse da parte dei fan sulla loro vita di coppia, presto uscirà anche una serie o meglio un docu-reality dedicato proprio a loro, che prenderà il nome di The Ferragnez. Di certo, tutti i fan e i curiosi non potranno che essere attratti da questo nuovo format che gli permetterà di entrare davvero all’interno del loro mondo.



The Ferragnez: la serie in uscita a partire dal 9 dicembre



La serie incentrata sui “The Ferragnez” verrà messa in onda su Amazon Prime Video (piattaforma che si era già dedicata alla vita di Chiara Ferragni con “Unposted”), e sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 9 dicembre.



La sigla della serie è stata pubblicata da Chiara Ferragni anche sui suoi profili social. Il brano della sigla è interpretato da Fedez e le immagini sono divertenti e frizzanti, proprio come questa coppia esplosiva. Fedez canta nella sigla “Tutto è iniziato con un cane con un papillon”, perché è proprio dalla sua canzone “Vorrei ma non posto”, che alla fine è scoccato l’incontro e alla fine la loro storia d’amore e la nascita dei figli Leone e la secondogenita Vittoria.



La serie prevede un totale di 8 episodi e sarà disponibile per ben 240 paesi e i vari territori nel mondo. La coppia, di certo, aumenterà esponenzialmente le iscrizioni al servizio di Amazon Prime, dato i milioni di follower che li seguono con attenzione.



Perché attraverso il documentario/reality, il pubblico potrà entrare in esclusiva nel dietro le quinte dei contenuti che poi si vedono sui social.



Potrà scoprire appieno la loro quotidianità, e nello specifico potrà vedere il periodo finale della seconda gravidanza di Chiara Ferragni, Fedez e la sua partecipazione a Sanremo, gli impegni di lavoro e la nascita della secondogenita. Insomma, tantissimi eventi in solo 8 episodi che sveleranno ai fan i momenti più belli, drammatici e divertenti della coppia più amata del momento.