Rimini si promuove a Barcellona, per la prima volta partnership tra Visit Rimini e Convention Bureau

Turismo

Rimini

26 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Rimini è una città internazionale con un sistema di accoglienza e di servizi che la rendono destinazione di spicco tra quelle presenti all’appuntamento annuale del IBTM World, evento internazionale leader che riunisce tutti coloro che operano nel settore MICE e che si svolgerà a Barcellona dal 30 novembre al 2 dicembre 2021.



Quest’anno per la prima volta, VisitRimini e Convention Bureau della Riviera di Rimini / Palacongressi di Rimini hanno unito le loro expertise per creare una proposta completa e innovativa per presentare la destinazione Rimini a tutto tondo: dalle proposte congressuali e incentive del Convention Bureau della Riviera di Rimini / Palacongressi – che non ha mai mancato un appuntamento con IBTM World - fino alle proposte di eventi sul territorio e leisure di VisitRimini, all’interno dello stand della collettiva italiana (D40), organizzata e coordinata da ENIT, con il supporto dell’APT Emilia Romagna.



Ad IBTM World si presenteranno oltre 3.000 destinazioni e fornitori di qualità pronti a incontrare e fare rete con oltre 15.000 professionisti del settore, provenienti da oltre 100 paesi in tutto il mondo.

VisitRimini, come da suo core business, si occuperà di promuovere la destinazione mettendo in luce le nuove opportunità offerte dalla città, che la lanciano tra le destinazioni vive e attrattive tutto l’anno, con nuovi strumenti di lavoro: il nuovo Catalogo delle Esperienze, che riprendono le proposte legate ai nuovi asset e contemporaneamente propongono le suggestioni per vivere la città e il suo territorio tutto l’anno; la nuova Brochure della Rimini Sostenibile, che raccoglie in un unico strumento tutti gli aspetti della trasformazione della città di questi ultimi anni, della rigenerazione degli spazi urbani, del risanamento ambientale e della sostenibilità.



Gli appuntamenti fissati in agenda sono già tanti e altri si stanno confermando in questi ultimi giorni, segno positivo della voglia di incontrarsi e di programmare per il futuro.