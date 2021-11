Si accende il Natale della Perla Verde, parte Riccione Christmas Star

Eventi

La Stella del Natale da sabato illuminerà il cielo notturno di Riccione. Sabato 27 novembre, è il giorno in cui Riccione accenderà lo spettacolo delle luci che ci accompagnerà fino al 2022 anno del Centenario. Da sabato sera, quindi, si accende Riccione Christmas Star 21-22, progetto artistico e prodotto turistico che coinvolge, come ogni anno, quartiere per quartiere, stimolando e valorizzando le proposte turistiche e commerciali dei suoi operatori.



Da domani a Riccione brilleranno Le Luci sui viali, da Riccione Paese a viale Ceccarini, per dare vita allo show del Natale. Si illumineranno contemporaneamente, con gli allestimenti curati da Geat anche viale Dante, viale Tasso, i quartieri da Fontanelle all’Abissinia, dall’Alba a San Lorenzo e a Punta dell’Est, dagli Angeli Custodi fino a Spontricciolo, così come saranno illuminate tutte le rotonde dei viali che dall'A14 portano al cuore della città. Sono vere e proprie installazioni artistiche e luminose che accolgono i cittadini e il turista nell'atmosfera del Natale.



Il viale Ceccarini in particolare si trasforma in un bosco di 14 abeti luminosi ad interagire con gli effetti musicali in filo diffusione e la dinamicità del Villaggio di Natale. Il bosco luminoso sarà completato da oltre quattrocento mila luci led bianche ghiaccio allestite tra i pini del viale che creeranno un cielo di stelle a perdita d’occhio. A rendere ancora più spettacolare e suggestiva la passeggiata in centro, il viale sarà percorso da lungo tappeto bianco e verrà imbiancato dalle magiche nevicate che, quattro volte al giorno, avvolgeranno i visitatori in un'atmosfera incantata.



Apre le sue porte anche il caratteristico Villaggio di Natale con le casette natalizie, nell’ormai classico stile delle cabine balneari riccionesi, che accolgono le proposte di shopping di qualità e artigianato a tema natalizio e accompagnano per tutto il periodo della festa la passeggiata in centro.



Da domani si potrà anche pattinare sulla nuova Pista di Pattinaggio in piazzale Roma: lunga 675 metri quadrati, si svilupperà da viale Ceccarini (nel tratto dopo l'incrocio con viale Milano) per dividersi in due sentieri di ghiaccio che abbracceranno idealmente la Fontana del Bosco della Pioggia disegnata da Tonino Guerra fino ad estendersi sulla piazza con una superficie rettangolare di 300 metri quadrati. Quest’ultima parte sarà coperta da un’elegante tensostruttura trasparente. L'albero più grande e suggestivo sarà posizionato al Porto, a cura di Geat, che collocherà nella sotto-banchina il presepe, la preziosa installazione, statue a grandezza naturale in resina firmate Fontanini, creatore tra i più noti e conosciuti Presepi d’Italia. Albero e prese saranno accesi l'8 dicembre e la sera si terrà la cerimonia di premiazione del San Martino d'Oro della Città di Riccione. Il 4 dicembre invece sarà allestita in viale Ceccarini (sempre a cura di Geat) la Casina di Babbo Natale.



Alle luci si unirà come sempre l’incanto della musica. Tutto il centro città e la zona del grande albero sul ponte di viale Dante al porto sarà pervasa dalle note in filodiffusione di una compilation ideata appositamente per la città di Riccione da Linus.



Riccione Christmas Star è un consolidato prodotto turistico che per la Perla Verde è diventata una tradizione di stimolo per tutta l'economia della città. Le vetrine dei negozi saranno protagoniste di questo palcoscenico elegante e glamour. Illuminate, brillanti e sfaccettate saranno impreziosite dall’immagine simbolo della stella del Riccione Christmas Star. I locali in città saranno attrezzati con postazioni esterne del progetto Riccione Winter dove godersi un aperitivo all'aperto e in location esterne e confortevoli. "Le festività di Natale per la nostra città sono un momento magico perché ritroviamo insieme la nostra anima di comunità unita e operosa, ma anche la nostra vocazione all'accoglienza in un ambiente bello, gioioso e caldo - ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi -. E' il nostro modo di essere riccionesi, unire il glamour dei viali del centro con la quotidianità dei quartieri. E' il senso forte di comunità, di collaborazione e di identità che ci porta ad illuminare tutte le nostre strade, le nostre piazze, i nostri quartieri residenziali. Perché il Natale deve essere in ogni punto, in ogni cuore. E' con orgoglio che tutta la città di Riccione è arrivata a questo grande traguardo, il Natale del Centenario che si aprirà ufficialmente l'8 dicembre con la cerimonia del San Martino d'Oro".