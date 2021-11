Una serata dedicata a Sergio Zavoli e all'antologia di poesie 'Il tempo di scordare'

Eventi

Rimini

| 11:46 - 26 Novembre 2021

Sergio Zavoli - Foto Gallini.

Lunedì 29 novembre alle ore 21 (ingresso libero) il Cinema Fulgor ospita una serata tutta dedicata a Sergio Zavoli e alla sua antologia di poesie, uscita nel 2021 per Bur, dal titolo “Il tempo di scordare”. Questa antologia, la sua ultima, è specchio di una maturità poetica che tra queste pagine raggiunge forse il suo punto più alto. Leggendo le poesie raccolte nel libro, si fatica a non immaginarle dette da lui, a non accoglierle come il testamento poetico e spirituale di un grande intellettuale, intriso della sua consueta forza e grazia, e dell'impegno comunicativo di chi ha dedicato la sua esistenza a muovere coscienze e intelligenze attraverso i più diversi usi della parola.



All’incontro parteciperanno la poetessa e scrittrice riminese Rosita Copioli, la giornalista Rai Antonella Gaetani, Giorgio Giovannetti, giornalista parlamentare e saggista e Alessandra Zavoli. La serata sarà impreziosita dagli interventi musicali della cantante Francesca Alotta e dalle letture di Alessia Canducci. A seguire saranno proiettati “Sergio Zavoli racconta il Prix Italia” intervista del 2018 di Antonella Gaetani e la puntata de “La grande storia. Anniversari” dal titolo “Sergio Zavoli: storia di un cronista”.