Violenza contro le donne, sabato la camminata 'è per te' per le strade di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:11 - 26 Novembre 2021

Gli studenti del liceo linguistico sulla panchina rossa che hanno recuperato e dipinto.

Il ritrovo per l’evento principale della settimana dedicata al contrasto della violenza contro le donne è per domani, sabato 27 novembre, alle ore 14.30 in piazza Cavour. “è per te”, la camminata cittadina organizzata dal Comune di Rimini, in collaborazione con la Provincia di Rimini e l’Associazione Rompi il silenzio, torna dopo l’interruzione per la pandemia sanitaria, con un percorso ad anello che toccherà le principali vie e piazze del centro di Rimini.



Una settimana, questa, interamente dedicata ad eventi, progetti e momenti pubblici per sensibilizzare le azioni di contrasto alla violenza sulle donne. Tra queste, anche un interessante progetto culturale sviluppato dal Liceo linguistico Valgimigli, in collaborazione con l’ufficio comunale di volontariato civico, che ha visto i ragazzi della scuola impegnati in attività didattiche sul tema della violenza alle donne. Gli stessi studenti hanno poi recuperato una vecchia panchina civica, sistemandola e verniciandola di rosso (il colore simbolo della Giornata contro la Violenza sulle Donne). La panchina, inizialmente collocata nell’’ingresso del liceo, sarà poi collocata all’esterno, come forma di sensibilizzazione alla lotta per contrastare la violenza di genere.

Questo il calendario dei prossimi eventi in programma nell’ambito della settimana di contrasto alla violenza sulle donne:

- sabato 27 novembre 2021: Camminata cittadina “E’ per Te”: organizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con la Provincia di Rimini e l’Associazione Rompi il Silenzio. Ritrovo alle ore 14,30 in Piazza Cavour Rimini.

- lunedì 29 novembre ore 17,30 "Parla con lei" dialoghi con le autrici Sapienza contro violenza 2021: Lella Palladino, sociologa, presenta Non è destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi, Donzelli 2020 in dialogo con Vera Bessone, Coordinamento Donne Rimini e Giada Lami, Rompi il silenzio.

Organizzato da Coordinamento donne e Casa delle donne in collaborazione con Biblioteca Civica Gambalunga, Rompi il silenzio, Coordinamento Donne Acli Rimini

Presso Cineteca comunale • Palazzo Gambalunga • Rimini • Via Gambalunga, 27

Ingresso libero con Green Pass

- Il comune ha inoltre aderito alla campagna delle nazioni unite “Orange the world”; verranno illuminati di arancione Castel Sismondo dal 25 al 28 novembre e le rotonde cittadine il giorno 25 novembre (Battisti- Giovanni XXIII; Roma - IV Novembre; Flaminia Conca - Della Repubblica; XX Settembre – Tripoli; Tolemaide - San Salvador; Siracusa – Portofino; Pascoli - Ugo Bassi).

- Uisp Rimini organizza nella giornata di domenica novembre presso il parco della Cava di rimini , manifestazioni "La sgambatella". La manifestazione gratuita viene organizzata in collaborazione con le associazioni di volontariato che si occupano dei diritti delle donne, con il Patrocinio del Comune di Rimini