Il Natale a Viserba è Wonderland: villaggio a tema, musica e spettacoli

Eventi

Rimini

| 07:42 - 26 Novembre 2021

Una delle casette in piazza Pascoli a Viserba.

Preparativi in corso, a Viserba, per creare Wonderland, un villaggio natalizio capace di attirare grandi e piccini durante le prossime feste, con animazione e spettacoli in diverse giornate di dicembre e gennaio.

Il Comitato Turistico, infatti, sta lavorando da settimane per gli allestimenti, portando in piazza Pascoli quattro casette di legno che, nelle date degli eventi, dalle 10 alle 18.30 ospiteranno i mercatini natalizi, mentre Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i bimbi, dalle 15 alle 18, per ricevere le letterine di Natale.

L'inaugurazione del villaggio sarà sabato 4 dicembre alle 16 con lo spettacolo di InDanza Show Academy, che sarà itinerante anche lungo via Dati e si ripeterà l'11 e il 12 dicembre.

Domenica 5, sempre alle 16, si potranno ascoltare canti natalizi dal vivo.

Mercoledì 8 sarà la volta di Checco Tonti e Luca Regina con lo spettacolo comico Paillettes a Natale.

Venerdì 17, dalle ore 18, aperitivo itinerante dal titolo Viserba-Vagando, con sottofondo di musica dal vivo.

Sabato 18 dicembre, alle 16, arriverà l'Ambassador Marcing Band con classici natalizi suonati in versione Dixieland.

Domenica 19, alle 17, ci sarà il motoraduno Harley Davidson, mentre alle 19, si terrà il concerto live della Band The holy house, durante il quale si raccoglieranno fondi per l'associazione La prima coccola.

Il momento più atteso dai bimbi sarà venerdì 24 dicembre, dalle 15 alle 18, con l'arrivo di Babbo Natale che porterà a tutti i suoi doni e col presepe vivente organizzato dalla parrocchia di Viserba Mare, che sarà messo in scena alle 21.30.

Si proseguirà domenica 26 con lo spettacolo di Bimbo Bell in versione natalizia, mentre il 2 gennaio si potrà assistere al concerto d'inizio anno a cura del Surprise Christmas Choir.

L'arrivo della Befana, il 6 gennaio, chiuderà in bellezza il Wonderland viserbese.

Ingresso libero, nel rispetto delle norme sul Green Pass.