Fatto esplodere il bancomat, malviventi in fuga a mani vuote

San Giovanni in Marignano

| 17:58 - 25 Novembre 2021

La ‘banda del bancomat’ è tornata in azione nel riminese, ma stavolta qualcosa è andato storto. Nella notte tra mercoledì e giovedì i malviventi, che avevano preso di mira lo sportello bancomat della Banca Malatestiana di San Giovanni in Marignano, in via Vittorio Veneto, sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico con l’intento di ripulirlo del denaro, ma hanno dovuto lasciare i contanti sul posto e darsi alla fuga. I carabinieri della Tenenza di Cattolica stanno analizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza della banca al fine di indentificare i responsabili.