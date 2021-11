Meteo: irrompe l'inverno, forte calo termico e prime nevicate possibili a quote medio-basse

Attualità

Rimini

| 17:47 - 25 Novembre 2021

Neve in Alta Valmarecchia (foto di repertorio).

Qualche debole pioggia nelle serate di venerdì e sabato e nella seconda parte di domenica. Temperature in progressivo calo: sabato massime di +13°C/+14°C in costa per effetto dei venti di libeccio, poi domenica caleranno di 2-3°C. Calo termico più sensibile da lunedì-martedì con prime gelate della stagione. Come quota neve: primi fiocchi al di sotto dei 1000 metri sabato sera, poi tra domenica e lunedì, precipitazioni permettendo, anche fin sui 700 metri.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 25/11/2021 ore 17:40



Venerdì 26 novembre 2021

Stato del cielo: nuvoloso in mattinata con schiarite anche ampie su pianura e costa, molto nuvoloso o coperto nel pomeriggio-sera, con nubi in movimento dai rilievi verso la fascia costiera.





Precipitazioni: assenti al mattino. Possibili piovaschi, perlopiù deboli, fra pomeriggio e sera su entroterra riminese, con locali sconfinamenti verso la costa.

Temperature: minime comprese tra +4°C e +7°C, massime comprese tra +9°C e +13°C.

Venti: deboli da ovest/nord-ovest al mattino e nel pomeriggio. Rinforzo del Libeccio da sud-ovest a partire dalla sera, con raffiche moderate.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 27 novembre 2021

Stato del cielo: da nuvoloso a poco nuvoloso in mattinata, con schiarite ampie su pianura e costa. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio-sera con cielo molto nuvoloso ovunque.

Precipitazioni: assenti al mattino. Rovesci deboli-moderati in sviluppo nel corso del pomeriggio a ridosso dei rilievi, con successiva estensione alle aree pianeggianti e costiere nel corso della serata. Quota neve in calo a 1100-1300 metri la sera: primi fiocchi di neve sulle vette del riminese.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +10°C, massime comprese tra +8°C e +14°C.

Venti: moderati da sud-ovest al mattino e nel pomeriggio, in attenuazione la sera.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Domenica 28 novembre 2021

Stato del cielo: nuvoloso per buona parte della giornata, con temporanee e più ampie schiarite fra tardo mattino e primo pomeriggio.

Precipitazioni: sporadiche ed in forma sparsa a ridosso dell’entroterra, nevose oltre 800-900 metri. Tempo pressochè stabile sulle restanti aree della provincia.

Temperature: minime comprese tra 0°C e +5°C, massime comprese tra +5°C e +11°C.

Venti: deboli da ovest/sud-ovest, con progressiva rotazione ad ovest/nord-ovest dalla sera.

Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: la giornata di lunedì 29 novembre sarà caratterizzata da un nuovo impulso freddo di stampo artico-marittimo. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte del giorno, con possibili rovesci di neve fino a 500-700 metri sul riminese. Ventilazione in rinforzo da nord-ovest e temperature tipicamente invernali. Miglioramento già a partire dalla serata di lunedì. Nelle giornate seguenti condizioni meteo stabili con il ritorno del sole: attenzione alle prime gelate mattutine.



