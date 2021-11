Coppa Titano: riscatto Domagnano, La Fiorita ipoteca la semifinale

Sport

Repubblica San Marino

| 16:43 - 25 Novembre 2021

Il Domagnano esulta (Foto FSGC).

Con gli stessi marcatori della sfida di domenica - più Miori – La Fiorita ipoteca il passaggio del turno imponendo un secco 3-0 al Faetano. Apre Di Maio nella parte finale del primo tempo, poi a referto si aggiunge Danilo Rinaldi, prima che Miori chiuda a doppia mandata il successo della banda di Montegiardino dando un indirizzo ben chiaro – a meno di clamorose sorprese – al derby del Marano con in palio la semifinale di coppa. Molto, molto più incerta la situazione fra Folgore e Murata, che chiudono a reti inviolate rinviando qualsiasi discorso, di fatto, al match di ritorno. Una sola rete ma tanta adrenalina fra Pennarossa e Tre Fiori: si impone la squadra di Fiorentino con il rigore trasformato da Ferraro all’ora di gioco; nell’ultima parte di gara, nervosissima, espulsi tre elementi della panchina del Pennarossa – tra cui il tecnico Andy Selva – ed anche Tomassini e Michelotti, entrambi per doppia ammonizione. Riscatta un periodo decisamente no il Domagnano, che supera 2-0 il Tre Penne attingendo esclusivamente al secondo tempo: al rientro dagli spogliatoi Parma firma subito il vantaggio dei Lupi, che rincarano la dose nel finale con il subentrato Gabellini.



La Fiorita - Faetano 3-0

LA FIORITA

Vivan; Gasperoni (dall’82’ Serra Sanchez), Birghi, Di Maio, Miori, Errico, Loiodice, Amati, Rinaldi (dal 79’ Lunadei), Zafferani, Guidi (dall’84’ Castellazzi)

A disposizione: Venturini, Bonifazi, Zulli, Sehail

Allenatore: Oscar Lasagni

FAETANO

Rossi; Romagna, Fatica, Tomassoni, De Buono (dal 69’ Pini), Soumah (dal 58’ Fall), Palazzi, Giardi, Cavalieri, Russo (dal 78’ Portanova), Kalemi

A disposizione: Broccoli, Della Valle, Barretta, Vandi

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Laura Cordani, Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Di Maio, Gasperoni, Miori, Palazzi, Serra Sanchez

Marcatori: 34’ Di Maio, 61’ Rinaldi, 78’ Miori

Pennarossa - Tre Fiori 0-1

PENNAROSSA

Semprini; Tomassini, Martin, Raffelli, D. Conti, Cola, Michelotti, Zago, Tiboni, Halilaj, Rastelli

A disposizione: Marconi, Codispoti, Capozzi, Sebastiani, Ciacci

Allenatore: Andy Selva

TRE FIORI

A. Simoncini; D’Addario (dal 63’ Della Valle), Cuzzilla, De Lucia, Grani, Adami Martins, Pracucci, Dolcini, Gjurchinoski, Ciccione (dal 68’ Censoni), Ferraro 8dall’85’ Giampetruzzi)

A disposizione: Castagnoli, Curatolo, Astolfi, Lualdi

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Andrea Depaoli, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: De Lucia, Tiboni, Tomassini, Ciccione, Michelotti, Gjurchinoski

Espulsi: Tomassini (doppio giallo), Michelotti (doppio giallo)

Marcatori: 56’ rig. Ferraro

Folgore - Murata 0-0

FOLGORE

Gueye; Nucci, Rosini, Piscaglia, Sottile, Golinucci, Spighi, Garcia, Dormi, Hirsch, Fedeli

A disposizione: Astolfi, Francioni, Sabbadini, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

MURATA

Benedettini; Valentini, Genghini, Fall, Diedhiou, Carlini (dal 66’ Nanni), Cangini, Gori, Comuniello, Babboni (dall’84’ Casadei), Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Lelli, Terenzi, Vitaioli

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Spighi, Bernardi, Nucci

Domagnano - Tre Penne 2-0

DOMAGNANO

Colonna; Parma, Rossi (dal 46’ Faetanini), Morena, Olivieri, Mazzavillani, M. Ceccaroli, Bacchiocchi (dal 67’ Semproli), Fancellu (dal 62’ Doria), Gaiani, Bara (dal 26’ Gabellini)

A disposizione: Leardini, Nanni, Brighi

Allenatore: Massimo Mancini

TRE PENNE

Zambetti; Vandi, Cauterucci, M. Semprini, Lombardi, Genestreti, Battistini, Zonzini, Chiurato, Gai, Badalassi

A disposizione: Lanzoni, Cesarini, Casadei, Zafferani, Grillo, L. Ceccaroli

A disposizione: Stefano Ceci

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Andrea Guidi, Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Zonzini, Cauterucci, Semproli

Marcatori: 46’ Parma, 79’ Gabellini