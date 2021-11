Rimini, fugge all'alt in scooter e urta l'auto della polizia

Cronaca

Rimini

| 15:36 - 25 Novembre 2021

Inseguimento al parco.

Non si è fermato al’alt della pattuglia della Polizia mentre era a bordo del suo scooter ed è partito l’inseguimento: è finito nei guai un 21enne cittadino italiano nato in Russia che, una volta fermato dagli agenti, li ha aggrediti. I fatti sono avvenuti ieri ser, mercoledì 24 novembre, quando una Volante, nel transitare all’interno del parco Renzi, ha cercato di controllare il mezzo, risultato sprovvisto di assicurazione, con a bordo due persone. Il 21enne, alla guida, all’invito di fermarsi, è fuggito. E’ immediatamente partito l’inseguimento da Marina centro fino ad arrivare in via Lucio Lando: qui ormai affiancato dai poliziotti, si è scontrato con la Volante perdendo il controllo del mezzo. I due sono caduti a terra e il conducente ha sferrato il casco contro i poliziotti per poi fuggire, il passeggero li ha poi aggrediti, ma è stato bloccato. Il mezzo, posto sotto sequestro amministrativo, non risulta inserito in banca dati tra quelli rubati, è intestato ad un riminese al momento irreperibile.

Il 21enne è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale in attesa di udienza.