‘Fossa Tartufo & Venere’, tartufo e formaggio di Fossa protagonisti a Mondaino

Attualità

Mondaino

| 15:18 - 25 Novembre 2021

Fosaa, tartufo e Venere a Mondaino.

Grazie ai tantissimi visitatori che sono saliti a Mondaino e al programma curato dalla Proloco, si è potuto respirare di nuovo un clima di festa, Mondaino si è di nuovo risvegliata grazie all’allegria delle persone presenti. Il freddo non ha scalfito l’immagine festaiola del paese: i partecipanti si sono scaldati mossi dal ritmo della musica proposta nella splendida piazza circolare dai Musicanti di San Crispino. I punti ristoro si sono riempiti e fino a sera il grande falò in piazza ha accolto avventori che si intiepidivano stringendo fra le mani vin brulè e castagne.



Domenica 28 sarà nuovamente protagonista il pregiato tartufo bianco –Tuber Magnatum Pico - e il formaggio di fossa. Alle ore 9.30 inizierà la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, giunta alla XVI edizione, con l’apertura della mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato.



Per palati sopraffini, lungo le vie del Centro storico, si svilupperà il ricco mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato. Le numerose taverne daranno la possibilità di degustare i sani cibi della tradizione romagnola.

Dalle ore 11,00 per le vie del paese si potrà ascoltare il Cantastorie della ONE MAN BAND –Federico Berti, che intratterrà il pubblico con musica e balli popolari romagnoli e nel pomeriggio sarà accompagnato dal POETA TRAMPOLIERE-Simone Morotti, che narrerà poesie in dialetto pesarese.

Mentre dalle ore 12.00 i punti di ristoro saranno pronti ad accogliere gli ospiti con menù prelibati.

Dalle 15.00 in Piazza Maggiore si svolgerà lo spettacolo musicale di Miss Evelyn & Band Noi Duri per rivivere le magiche atmosfere Swing della New York degli anni 30 e le atmosfere della dolcevita italiana degli anni 50. Ad accompagnarli LINDY GARAGE, gruppo di ballerini di Lindy Hop, danza swing nata ad Harlem, New York, negli anni ‘30/’40 e ballata sulle note delle grandi orchestre swing.

Alle Ore 16,00 nell’antica Fabbrica di Fisarmoniche Galanti, conferenza e proiezione video, dove si parlerà della storia di un secolo degli strumenti musicali costruiti a Mondaino a cura di Maurizio Galanti e Alberto Giorgi.



Disponibili 60 posti su prenotazione

Obbligatorio Green Pass e mascherina.

Durante le due domeniche, sarà anche possibile visitare il Museo Paleontologico sito in Piazza Maggiore n.1, e il Museo delle Ceramiche, sito nel vicolo di Levante.

