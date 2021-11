Attualità

Rimini

| 14:27 - 25 Novembre 2021

Iniziative per la Giornata contro il Diabete.

Lotta al diabete, proseguono nel riminese le iniziative di prevenzione e informazione promosse da AUSL e Associazioni in occasione della Giornata Mondiale. Sabato 27 novembre dalle 9 alle 13 medici e infermieri degli ambulatori di Diabetologia dell’Ausl, l’Associazione Diabete Romagna e la Croce Rossa saranno al Teatro Galli, in Piazza Cavour, per fornire informazioni per la cura e prevenzione del diabete, consulenze gratuite ed effettuare la misurazione della glicemia. Domenica 28 novembre, mattino e pomeriggio, l’appuntamento sarà invece a Coriano , in occasione della Fiera dell'Oliva.