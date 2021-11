Carabinieri: le caserme di Rimini, Novafeltria e Cattolica illuminate di arancione

Attualità

Rimini

14:02 - 25 Novembre 2021

La caserma dell'Arma dei Carabinieri di Rimini.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche l’Arma dei Carabinieri aderisce alla campagna internazionale “Orange the World” promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dall’associazione Soroptimist International, che prevede lo svolgimento, fino al 10 dicembre p.v. “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”, di iniziative di sensibilizzazione sul delicato tema della violenza di genere delle Istituzioni, della società civile e dei media, attraverso la colorazione simbolica in arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere) di edifici, monumenti e strade.



Al riguardo, il Comando Provinciale Carabinieri di Rimini ha provveduto ad illuminare di arancione le sedi delle caserme di Rimini, Novafeltria e Cattolica ove sono peraltro allestite i locali dedicati all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”.