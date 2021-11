Riccione, al via il cantiere per ampliare la rotatoria di viale Ascoli Piceno

Attualità

Riccione

| 13:44 - 25 Novembre 2021

Sono iniziati martedì mattina i lavori, che saranno eseguiti da Autostrade per l’Italia, per la cantierizzazione delle opere complementari alla creazione della terza corsia autostradale nel tratto del Comune di Riccione. Come da convenzione tra Aspi e l'amministrazione comunale di Riccione, per un investimento di circa 7 milioni di euro, si andrà a migliorare la viabilità di collegamento per rendere più scorrevole il transito da e per l'A14. Ieri quindi sono iniziati i lavori di cantierizzazione propedeutici alla realizzazione della rotatoria di Via Ascoli Piceno. Nello specifico per la viabilità di collegamento via Ascoli Piceno – via Tavoleto, si interverrà realizzando un tratto di strada che ricade per oltre 1 km nel territorio di Riccione sino al Rio Raibano - La Fossa e si innesta sulla attuale rotatoria di via Ascoli Piceno che verrà ampliata per fluidificare il traffico in zona Aquafan.



Il resto degli interventi previsti riguardano la viabilità di Collegamento Viale Venezia – Viale Udine.

L’intervento, avente una estensione di circa 700 metri, permette il collegamento, lato mare, di viale Venezia (zona Colombarina) con via Udine. La nuova viabilità, con pista ciclopedonale, si allaccia alla rotatoria di Viale Udine e termina con la realizzazione di una nuova rotatoria su Viale Venezia e prevede l'attraversamento del Rio Melo con la realizzazione di un ponte lungo 80 metri che rappresenta una delle opere più importanti del progetto.



Percorso Ciclopedonale Zona Scacciano



L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo 1300 m in affiancamento alla S.P.91 nel tratto compreso fra l’abitato di Scacciano (Misano Adriatico) e la Palestra comunale di Riccione su Viale Abruzzi dove si connette alla pista ciclabile esistente.



"Con il completamento dei lavori avremo uno snellimento del traffico necessario nei periodi di maggiore afflusso turistico alla nostra città - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Ma non solo, sarà evidente anche il vantaggio per la circolazione interna sia veicolare che di mobilità lenta. I lavori dovrebbero terminare completamente alla fine del prossimo anno e comprenderanno un prolungamento della pista ciclabile viale Abruzzi".