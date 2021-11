Il Rimini Calcio ha uno sponsor in più: il ristorante Rossopomodoro. Accordo triennale

Sport

Rimini

| 13:26 - 25 Novembre 2021

Il marchio dello sponsor sulle maglie dei giocatori. Al centro Luca Romano.

Il Rimini ha un altro sponsor: si tratta del ristorante Rossopomodoro di viale Vespucci il cui marchio compare sulle maglie dei giocatori, un accordo triennale stipulato dal club biancorosso e dal titolare Luca Romano. Come altri locali cittadini in partnership col club biancorosso, nell'accordo è previsto anche che Rosssopomodoro ospiterà i giocatori biancorossi nei suoi locali.

E' la notizia che è emersa a margine della conferenza stampa organizzata per la presentazione dell’evento organizzato dalla società in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si terrà domenica 28 novembre a partire dalle ore 14:00 in occasione del derby di campionato tra Rimini e Ravenna. All derby sarà presente anche Claudio Gabellini, l'ex patron del Fano, che viene indicato da tempo come molto vicino al club biancorosso. A proposito di futuro, il dg Franco Peroni ha sottolineato che al momento non ci sono novità per quanto riguarda il rafforzamento societario “ma ci stiano lavorando” assicura il dg.

Quanto al mercato, non sono previste operazioni nè entrata né in uscita nonostante gli interessamenti per i 2002 scuola biancorosso Semprini e Pecci (il Cattolica è in prima fila) e per quanto riguarda il dialogo col Comune per i lavori al Neri è tutto in stand by. Se ne riparlerà nei primi giorni del nuovo anno quando si metteranno a punto le pratiche per indire la gara per definire chi realizzerà il nuovo manto in sintetico di nuova generazione sulla cui natura, però, il club non ha avuto particolari significativi