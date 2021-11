Volley: Retina in trasferta a Modena, Costanzi: "Mi aspetto una grande prova"

Sport

Cattolica

| 12:51 - 25 Novembre 2021

Retina Cattolica Volley.

Trasferta per il Retina Cattolica Volley nella settima giornata del campionato di serie B2. Si gioca sabato pomeriggio alle ore 18 contro Moma Anderlini Modena.

"Modena è una squadra Under 18, che porta avanti ormai da anni questi progetti giovanili per la B2 - dice il coach del Retina Matteo Costanzi - fino a questo momento le avversarie hanno due vittorie, sei punti in classifica, entrambi i successi ottenuti in casa, dove evidentemente esprimono un gioco migliore. Ma in questa fase dobbiamo guardare a noi stessi. Occorre una prova di carattere, non pensare troppo a tecnica e tattica, ma solamente ad avere quell'atteggiamento aggressivo che servirà per portare a casa il risultato. Non sarà una trasferta semplice, un po' come tutte le gare di questo campionato, che ha un livello alto. Dobbiamo ancora limare qualcosa nel nostro gioco, ma soprattutto a livello di prestazione agonistica dobbiamo crescere tanto. Mi aspetto una grande prova da parte delle ragazze".



Retina Cattolica Volley: Francesca Fanelli, Giada Godenzoni, Martina Sanchi, Lucia Mercolini, Elisa Fabbri, Rebecca Magi, Joyce Cesarini, Sofia Bracci, Rebecca Marcolini, Valeria Tallevi, Michelle Caputo, Alice Ricci, Sofia Bigucci. Allenatore Matteo Costanzi: Vice allenatore: Alessandra Albani. Aiuto allenatore: Matteo Pozzi.