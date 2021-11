Potenziati gli orari di apertura di cinque uffici postali in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:24 - 25 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Poste Italiane comunica che a partire dalla prossima settimana gli uffici postali di Corpolò e Torre Pedrera nel capoluogo, quello di Pianventena nel comune di San Giovanni in Marignano, Trarivi (Montescudo-Monte Colombo) e Cerasolo Ausa (Coriano) saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.



In particolare, gli uffici di Corpolò, Torre Pedrera e Pianventena torneranno a essere aperti tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; l’ufficio di Trarivi tornerà all’apertura del martedì e giovedì (8.20-13.45) e il sabato fino alle 12.45; quello di Cerasolo Ausa, oltre a lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sarà aperto anche il sabato fino alle 12.45.



Poste Italiane coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli uffici postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, i 34 ATM Postamat disponibili nel Riminese e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.