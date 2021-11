Covid, Rimini tra le 18 province con oltre 150 casi su 100mila abitanti

Attualità

Rimini

| 10:38 - 25 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, relativo al periodo dal 17 al 23 novembre, evidenzia che in Italia 18 province hanno oltre 150 casi Covid su 100.000 abitanti. Tra queste anche Rimini con 249, Ravenna con 214, Forlì-Cesena con 311. "Quando l'incidenza supera i 150 casi per 100mila abitanti - commenta Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - gli amministratori devono decidere eventuali restrizioni mirate per arginare la diffusione".



Queste le province indicate da Gimbe: Trieste (674), Gorizia (492), Bolzano (442), Forlì-Cesena (311), Padova (274), Rimini (249), Aosta (248), Ravenna (214), Treviso (213), Venezia (213), Vicenza (200), Pordenone (186), Udine (183), Fermo (172), Ascoli Piceno (166), Belluno (162), La Spezia (162) e Imperia (160).