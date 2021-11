Maxi torta e festa a sorpresa per i 70 anni di Don Fiorenzo Parroco di Coriano

Attualità

Coriano

| 10:09 - 25 Novembre 2021

Don Fiorenzo.

“Corri, don Fiorenzo. Vieni in sala che c’è una persona che non sta bene”. E il parroco di Coriano giù di corsa per vedere quello che era successo. Nulla, per fortuna. Anzi, una festa. Una festa a sorpresa organizzata dalla cittadinanza per i suoi 70 anni alla quale ha preso parte anche l’amministrazione comunale. "Un abbraccio ad un sacerdote che da oltre 20 anni è diventato parte integrante e fondamentale di Coriano, sempre disponibile al dialogo e al confronto, persona splendida e vicina a tutti, capace di integrarsi alla perfezione anche quando nella sua casa sono arrivati due giovani parroci a dargli manforte".

Nella sala allestita con i panda (il suo soprannome) don Fiorenzo Baldacci ha soffiato sulle candeline della bellissima torta preparata per l’occasione ringraziando commosso quanti erano lì a rappresentare tutta la comunità a cominciare dal sindaco Domenica Spinelli, dal vice Gianluca Ugolini e dagli assessori Beatrice Boschetti e Roberto Bianchi. Un momento sereno e piacevole, di quelli che don Fiorenzo – ne siamo certi – ricorderà per sempre.

“Il don ripete spesso che il nostro Principale ha un disegno per ognuno di noi – ha detto il sindaco Spinelli – e da cittadina e sindaco ringrazio il Principale per averci donato don Fiorenzo. Un uomo, un padre, un amico, un fratello su cui possiamo sempre contare”