Balconi del municipio con fiocchi rosa, Pennabilli dice no alla violenza sulle donne

Attualità

Pennabilli

| 09:44 - 25 Novembre 2021

Studenti e cittadini davanti al comune di Pennabilli.

L'Amministrazione Comunale di Pennabilli, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare tutta la cittadinanza, partendo dai giovani delle scuole, sull'importante tematica della lotta contro qualsiasi tipo di violenza, in particolare quella contro le donne.

Sono stati infiocchettati i balconi del municipio con fiocchi rosa e alcuni alunni hanno letto messaggi inerenti a questa giornata, con l'intervento della dirigente dell'Istituto comprensivo di Pennabilli Dott.ssa Giovanna Marani.