| 08:00 - 25 Novembre 2021

SuperGreen pass dal 6 dicembre al 15 gennaio, anche in zona bianca: lo ha deciso ieri il Consiglio dei ministri, precisando che si tratta di una stretta a tempo, ma che potrebbe essere prorogata se la situazione epidemiologica lo richiederà. In zona gialla torna la mascherina all'aperto. Obbligo di vaccino per sanitari, forze dell'ordine e insegnanti. La durata del pass si riduce a 9 mesi. L'obiettivo, dice Draghi, è salvare il Natale.

