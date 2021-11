Calcio giovanile, Rimini: Juniores a raffica col Cattolica (6-0). Under 17 Elite ko a Savignano 2-1

Sport

Rimini

| 18:40 - 24 Novembre 2021

La squadra Under 15 del Rimini Calcio.

UNDER 19 Nazionale

8’ Giornata – Girone E

RIMINI FC – CATTOLICA CALCIO 6 – 0

Reti: 10’ Bianchi, 22’ Tiraferri, 34’ e 71’ Russo, 62’ Guidi, 86’ Cherubini

RIMINI FC

Porcellini, Guidi, Marcello, Tiraferri (75’ Guei), Bianchi, Fabbri (64’ Rushani), Semprini , Russo (82’ D’Orsi), Capi (66’ Marconi), Barbatosta (56’ Zanni), Cherubini

A disp: Lazzarini, Bedetti, Bracci, Pozzi

All. Brocchini

CATTOLICA CALCIO

Munari, Ballaj (53’ Satolli), Rulli, Malpassi, Maresca, Staiano, Papa (72’ Cuomo), Lorenzi, Somma, Santoni, Benfenati (56’ Sottile)

A disp: Cortese, Battiata, Musumeci

All. Palazzi

Netta vittoria per i ragazzi di Mister Brocchini, bravi a controllare la partita dall’inizio alla fine. Rimini subito in vantaggio al 10’ con Bianchi che colpisce di testa su calcio d’angolo, al 22’ raddoppio di Tiraferri ancora su azione da calcio d’angolo. Russo al 34’ sigla il 3 a 0 da dentro l’area, in seguito al 62’ Guidi realizza il 4 a 0, al 71’ Russo e all’86’ Cherubini chiudono i conti.

UNDER 17 Élite

11’ Giornata – Girone C

SAVIGNANESE – RIMINI FC 2 – 1

Reti: 5′ Masciullo (S), 75’ Capeletti (S), 83’ Alvisi

SAVIGNANESE

Semprini, Magnani, Rossi, Pianini, Colombi, Spadaccini, Stifani, Vandi, Brocculi, Capelletti, Masciullo

A disp: Bufi, Masinji, Trabelsi, Silvi, Abur, Giannone, Campanni

All. Pini

RIMINI FC

Conti, Gabriele, Minni (40’ Cicconetti), Nastase (71’ Caverzan), Zamagni (40’ Pompili), Madonna, Zangoli, Morelli, Alvisi, Ricci (59’ Dani), Di Pollina

A disp: Cerretani, Lilla, Gianfrini, Righini

All. Muratori

Partita subito in salita, al quinto minuto Savignanese in vantaggio con un rigore. I biancorossi avrebbero le occasioni per riportare la gara in parità, ma sprecano troppo. Gara virtualmente chiusa a 5 dal termine con i gialloblu che trovano il raddoppio. Accorcia Alvisi al terzo di recupero, ma è troppo tardi.

UNDER 16 Regionale

11’ Giornata – Girone F

RIMINI FC – JUNIOR CALCIO CERVIA 3 – 1

Reti: 18’ Hassler, 27’ Biondi (C), 49’ Paganini, 71’ Zani

RIMINI FC

Bartoletti, Ciavatta, Sposato, Bacchiocchi, Brisku, Volonghi (55’ Bianchi), Mini (70’ Zani), Diagne, Giacomini (41’ Gabbianelli), Hassler (47’ Orioli), Paganini (62’ Belletti)

A disp: Sammarini, Paci, Cecchi, Zighetti

All. Pieri

JUNIOR CALCIO CERVIA

Gasperini, Bilotta, Piatto, Biondi, Fiammenghi, Gaeta, Ndreu, Panzavolta, Rakaj, Deshkaj, Banzola

A disp: Ghetti, Quadrelli, Andrei, Bandini, Nardi

All. Lontani

Ottima prova per i ragazzi di mister Pieri, in una partita maschia e ben giocata: iniziano subito forte i biancorossi e creano buone occasioni, ma sprecano troppo. La gara si sblocca al 18’ con una buona trama di squadra ad eludere il pressing di un Cervia molto aggressivo: viene liberato Paganini che con un’ottima verticalizzazione assiste Hassler abile, con un pallonetto, a superare il portiere in uscita. Il Rimini mantiene il controllo della partita, anche se nell’unica e ben giocata ripartenza del Cervia arriva il pareggio ospite. Nella seconda frazione i ragazzi di mister Pieri continuano ad insistere con pazienza riuscendo a segnare altre due reti: Paganini e Zani portando a casa la 9ª vittoria in 10 partite disputate fino ad ora.

UNDER 15 Élite

11’ Giornata – Girone C

RIMINI FC – TORRESAVIO 6 – 2

Reti: 1’ Alessi, 5’ Imola, 16’ Para, 20’ e 29’ Magrini (T), 21’ Magi, 26’ Drudi, 47’ Padroni

RIMINI FC

Perazzi, Urbinati, Drudi (52’ Nanni), Lepri (52’ De Gaetano), Imola, Magi, Cenci (44’ Morri), Alessi, Brolli (44’ Blasi), Padroni (48’ Carlini), Para (52’ Ghetti)

A disp: Di Ghionno

All. Berretta

TORRESAVIO

Bianchi (48’ Ercolani), Fiumana (Monti 9’ st), Cutela, Dellamore, Cenni (39’ Venzi), Bernabini, Bianchi (48’ Malewski), Turci (48’ Sambruna), Ottaviani, Magrini (52’ Bucci), Krastev (44’ Ricciardi)

Ritornano alla vittoria, dopo lo stop di Imola, i ragazzi di Mister Berretta con un rotondo 6 – 2 contro i pari età del Torresavio. Gara che si sblocca dopo 30 secondi con un bel tiro da fuori area di Alessi e che si porta sul 2 – 0 all’11’ con Imola che segna su calcio d’angolo. Il 3 – 0 lo firma Para che ribatte a rete un tiro da fuori di Lepri, respinto da Bianchi. Il Rimini si rilassa e Magrini riapre la partita al 20’, ma un minuto dopo è Magi a ristabilire le distanze. Goal di scarto che diventano 4 con Drudi che da fuori mette in rete un bel tiro. Primo tempo che si conclude sul 5 – 2 sempre con Magrini che segna la sua personale doppietta. Seconda frazione che rimane sotto il controllo del Rimini che trova anche un altro goal, al 12’ con Padroni.

UNDER 14 Provinciale

Campionato Prov. U15 – 9’ Giornata – Girone B

VERUCCHIO – RIMINI FC 1 – 4

Reti: 5’ autogoal, 26’ Zeka (V), 41’ Manzi, 46’ e 56’ Di Pollina

VERUCCHIO

Cresci, Zonno, Succi, Guarino, Marano, Diouf, Semlali, Ferrari, Fraternali, Zeka, Sodano

All. Zambon

RIMINI FC

Cavicchi, Ronci, Fabbri, Mataj, Manzi, Parma, Fontemaggi, Lombardi N., Foschi, Franco, Amantini

All. Berardi

Tiene saldamente la testa della classifica l’Under 14 che fatica, ma porta a casa l’intera posta con un Verucchio sempre in partita. Gara che si decide nella ripresa dopo che il primo tempo si era concluso sull’1 a 1.

TEST MATCH

RIMINI FC – FORLÌ FC 1 – 1

Reti: 12’ Mataj, 68’ Forlì

RIMINI FC

Perazzi, Amantini, Fabbri, Mataj, Manzi, Lombardi L., Fontemaggi, Ramja, Foschi, Eco, Di Pollina

All. Berardi

Ottimo test match per i 2008 contro i pari età del Forlì. In vantaggio con Matay su rigore al 12’, i piccoli biancorossi soffrono nel finale e vengono raggiunti al 68’. Risultato giusto per i valori visti in campo.