Albergatore Pro nuovo sponsor del Bellaria Basket

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:06 - 24 Novembre 2021



Oggi (mercoledì 24 novembre) ufficializzato l’accordo di ‘Main sponsor ‘ del Bellaria Basket con l’azienda di di formazione e consulenza Albergatore Pro. Le divise della società Bellariese avranno sulla parte anteriore, la scritta dell'azienda già sponsor due anni fa della RBR Rimini. Il contratto per ora è di un anno, considerando le dichiarazioni delle parti, sicuramente non sarà fine a se stesso."Il progetto post covid del Bellaria Basket - illustra il presidente Paolo Borghesi- sarà come costruire una casa. Innanzitutto vanno fatte delle fondamenta solide, nello specifico serve un settore giovanile credibile tecnicamente e che formi giocatori. Una volta raggiunto questo obiettivo, si può puntare a campionati importanti fatti da giovani cresciuti nell’Albergatore Pro Bellaria Basket".



I soci di Albergatore, Gian Marco Montanari e Daniele Sarti, sono stati rapiti da questa sfida: far diventare dei quindicenni e sedicenni, dei giocatori di basket entro 2 anni. "Il progetto di Bellaria - spiegano - ci ha colpito per una sana sfrontatezza, ragazzi neanche maggiorenni che giocano già oggi con i senior, oltre a partecipare al Campionato Under 19, pur avendo due otre anni in meno. Questa è un po’ anche la nostra filosofia, aiutare a crescere le aziende con un potenziale ancora inespresso".



Per la cronaca i Baby Bellariesi, in Promozione sono ancora fermi al palo, mentre nel ‘loro’ campionato Under 19 ad oggi hanno vinto tutte le tre partite disputate, guidate da Coach Davide Ricciotti.



Prossimo appuntamento sabato 27 novembre al Palatenda alle ore 20,30 con il derby contro la Santarcangiolese.