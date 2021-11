I mattoncini Lego sbarcano sul Titano, la spettacolare mostra il 4 e 5 dicembre

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:15 - 24 Novembre 2021



E’ stata presentata questa mattina (mercoledì 24 novembre) la mostra che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 dicembre presso il Palazzo dei Congressi Kursaal “Mattoncini sul Titano”; in esposizione tantissime opere realizzate con i mattoncini più famosi del mondo con i quali ogni bambino ha giocato almeno una volta, i Lego.



L’area espositiva all’interno del Palazzo Kursaal (location accessibile per visitatori con mobilità ridotta) si svilupperà principalmente all’interno di tre grandi sale, Arengo, Titano e Libertas. I visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego, molte delle quali inedite ed appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Fra le tante ricostruzioni esposte ci saranno il grande diorama City comunitario con edifici, giostre e treni in movimento, un diorama Space anni ’90, un’ambientazione in stile medievale, i Custom Brickheadz, il mondo di Star Wars, la fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale e alcune creazioni a tema Harry Potter. E non mancheranno Monster Side (un’ambientazione a tema mostri piena di lati oscuri e misteriosi), The Lego Movie, rappresentazioni dell’età Greco/Romana, e molte altre sorprese che lasceranno pieni di stupore tuti i visitatori. I diorami, le MOC (creazioni personali) e le creazioni originali esposte sono tutte progettate e realizzate dai soci di RomagnaLUG (Lego User Group), un gruppo di amici provenienti da varie zone della Romagna uniti dalla passione per il mattoncino prodotto dalla famosa Lego. Infine si potranno ammirare fantastici mosaici, interamente realizzati con migliaia di mattoncini e raffiguranti monumenti, personaggi, motivi decorativi e simboli che caratterizzano il nostro territorio.



Adiacente al percorso espositivo saranno presenti alcuni laboratori a cura dall’Associazione “Sleghiamo la Fantasia” per dare vita alle proprie fantasie e abilità tecniche con i mattoncini mentre Monobrand Store S.r.l. di Ravenna organizzerà l’area vendita specializzataLego nella quale ci saranno tutte le ultime novità 2021, set esclusivi, minifigures, abbigliamento, gadgets e tante offerte/promozioni speciali. Particolare attenzione sarà posta ai prodotti utilizzati, sanificati dopo ogni utilizzo, e al percorso di visita, pensato per evitare assembramenti.